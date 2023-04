Yo,Pas moi qui joue sur cette session, juste là pour accompagner mais du coup j'en viens à me poser des questions sur certaines critiques faites par les gens sur le jeu.On lit parfois que c'est une daube, techniquement à la ramasse etc... Et si j'ai noté quelques soucis d'incrustation du personnage dans l'environnement, et des sons qui mériteraient un peu plus de punch, le jeu a l'air d'avoir une excellente ambiance et à contrario de ce que j'ai lu, il reste plutôt clean.Maintenant, je n'ai vu que ces quelques minutes, peut-être que ça se gâte à un moment donné, je ne sais pas, mais l'intro est plutôt sympa et si le jeu persiste dans cette direction, alors une fois encore, les avis seront à nouveau bien vite tombé dans l'extrême.