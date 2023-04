Je n'ai pas encore vu d'articles à propos de ce jeu qui vient de sortir dans le gamepass, pourtant à mon avis c'est une pépite. Je viens de le découvir et déjà rien que pour son ambiance je l'adore. Avec une DA aux ptits oignons, un gameplay classic mais maitrisé, ce metroidmania dans le monde de Lovecraft me subjugue. Je n'en suis qu'à 2h de jeu, mais c'est que du bonheur pour ma part. Alors un avis?

posted the 04/29/2023 at 09:52 PM by reflexion