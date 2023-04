Final Fantasy XII, qu'on l'aime ou le déteste, est un jeu fascinant de par son univers mais aussi tout ce qui tourne autour de sa production chaotique. Si peu de chose ont été révélé autour de la création du jeu, Yasumi Matsuno le papa du jeu est enfin sorti de son silence concernant une rumeur persistante depuis 2006:"Basch Fon Ronsenburg aurait du être le héro du jeu et l’histoire aurait du être bien plus sombre. Le jeune Vaan ayant été crée plus tard dans le développement pour être plus proche du public cible d’où le fait que son écriture est digne d'un personnage secondaire alors que c'est le personnage principale."Mais Matsuno âpres toutes ces années repond tout simplement sur une conversation Twitter: " Cette rumeur est fausse. Merci."