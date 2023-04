Jeux Video

- Adapté du roman "Dunk and Egg"- Se déroule 90 ans avant le début de GOT et suit la vie de Aegon V, dernier "bon" roi Targaryen, petit frère de Aemon (le mestre de la garde de nuit pour ceux qui s'en souviennent)... et père de celui qui deviendra le Roi Fou- Pas encore de date- Et accessoirement, vu la taille du roman, ça sent la mini-série en une seule saison (ou allez, 2 de 8 épisodes en tartinant un peu).- Selon Variety, HBO est en discussion pour une quatrième série qui serait forcément encore plus attendue que House of the Dragon S2 et A Knight of the Seven Kingdom.- Donc la véritable préquelle Targaryen, celle de l'arrivée d'Aegon I à Westeros et tout ce qui va avec (Conquête, Guerre avec les Dragons, soumissions des Stark & co, création du Trône de Fer, etc).Pas de nouvelle de la "suite" de GOT évoquée l'année dernière avec le retour de Jon Snow. Mais sans matière première (donc de romans déjà écrits), pas très confiance de toute façon.