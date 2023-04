Forspoken, Hogwarts Legacy, The Last of Us, les exemples de portages PC aux performances décevantes se multiplient.On en avait déjà eu un avant goût en 2021 avec Doom Eternal RT (cf. mon article : RTX 3070, déjà obsolète ? mais maintenant qu'on est bien dedans, il semblerait que 12Go de VRAM soit le minimum pour faire tourner un jeu new gen avec tous les effets et textures bien comme il faut.Les possesseurs de RTX 3070 (voire même 3080 qui pourtant a une puissance brute 75% supérieure à la PS5) se voient désormais contraints de choisir entre le 1080p high 200 fps ou le 4k low 100 fps, impossible d'avoir et la résolution et la qualité avec un frame rate plus modeste faute de RAM.(The Last of Us PC, capture Digital Foundry)Seulement voilà les pigeons qui ont acheté une RTX 3080 à 1800€ pendant la pandémie espéraient jouer avec des paramètres un peu plus élevés et pas des textures aussi dégueulasses.Et vas-y que ça insulte les devs de feignasses, de portage bâclés, manque d'optimisation, etc... non, c'est juste vos cartes graphiques merdiques qui n'ont pas assez de RAM.Mais voilà c'est trop tard, la situation est telle qu'elle est, des RTX mal équilibrées sont dans la nature par dizaine de milliers et afin d'éviter les shitstorm et les meta rouge les devs vont devoir les prendre en compte tirant la gen vers le bas se faisant.Merci Nvidia, toujours dans les bons coups.