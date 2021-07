On rentre tout doucement dans la next gen et ça commence déjà à coincer pour la RTX 3070.Doom Eternal a reçu son patch ray tracing et certains résultats de benchmark sont étonnants.Ici un test en 1440p preset ultra nightmare :On constate que les cartes AMD sont devant la 3070 malgré leurs performances RT de seconde zone,et plus surprenant encore la 3060 non ti fait 20 fps de plus que la 3070 !En 4K c'est encore pire la 3070 ne parvient même pas à faire 20 fps là ou la 3060 monte jusqu'à 45.La cause de tout ça, le manque de vram, avec le ray tracing qui est très gourmand la consommation peu monter à plus de 10Go en 4K, avec ses 8Go la 3070 suffoque complètement.nvidia a été trop radin et l'avenir s'annonce sombre pour cette pauvre 3070 où il faudra choisir entre les textures 4K et le RT.