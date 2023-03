La suite !- La quantité au détriment de la qualité... Pour moi, seule la campagne de Leon et Helena reste potable. Le reste est une catastrophe ambulante à tous les niveaux.- Si AVP était déjà pas folichon, il reste un chef d'œuvre comparer à cet étron infâme qui n'est qu'une insulte envers la licence... Pauvre HR Giger.- Un lancement catastrophique avec un jeu bugué jusqu'à la moêle. Heureusement ça va beaucoup mieux aujourd'hui mais un peu trop tard, le mal était fait...- C'était très beau mais c'était surtout super court avec un gameplay et des phases TPS périmé et des phases QTE du démon. Dommage car l'univers avait un très bon potentiel.- Parce que yen avait plein le cul des Cod futuriste tout simplement.... Ajouter à cela un multi qui était loin de faire l'unanimité et vous allez là une belle déception. Puis c'est quoi ces map sans déconner ???- On était visiblement très loin de la trilogie en terme de qualité d'écriture et d'optimisation. Je me souviens de la gueule des personnages qui circulaient sur le net pu des nombreux bug qui pouvaient y avoir. Bref, un épisode vite oublié.- Le divorce de Kojima de chez Konami a engendré ce genre de chose...- Ça aurait pus être une tuerie avec un gameplay aérien carré. Ça a vite été foutu à la poubelle, dommage...- Un jeu qui n'a pas su trouvé son public, en tout cas pas autant qu'espérer et parce que c'est aussi casse gueule de faire des gameplay pour plusieurs personnages. visiblement.- Un jeu très décevant pour les fans de la licence Halo. Un open world raté et des missions ô combien répétitive qui se passent toujours dans les même décors. Bref, un beau gâchis.- Il devait être le "Dead Space killer" il se révèle au final très très décevant et pas du tout à la hauteur de la licence de VisceralGames. Bref, Isaac peut encore dormir sur ses deux oreilles...Et voilà, j'espère que ce top en deux parties vous aura plu