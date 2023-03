Bonjour tout le monde, suite à la fin de l'eshop 3ds j'aimerais savoir si il existe des bon linker permettant d'installer des jeux 3ds et CV comme a l'époque de la ds.

Je souhaiterais garder la possibilité de jouer a certain jeu et je ne vais pas racheter tout l'eshop

(Je précise que je cherche un linker compatible jeux 3ds et pas uniquement NDS)



Je ne souhaite pas non plus hacker ma console car je continuerai à jouer a mes jeux Pokémon dessus.



Je ne suis pas pour ce genre de solution en principe mais ça a me rend fou de me dire que Nintendo est prêt à supprimer un catalogue aussi riche de leur histoire dans possibilité de rétrocompatibilité.



Merci d'avance