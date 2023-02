Digital Foundry vient de rendre son verdict sur Atomic Heart et sa conclusion est que le jeu fonctionne clairement moins bien sur Xbox. Bien que la qualité d'image soit presque identique entre les deux consoles concurrentes, le plus gros problème réside dans les performances de la SX, avec plus de chutes de framerates pouvant aller jusqu’à 30fps ainsi que des microfreezes pouvant etre importants. En plus des problèmes de fréquence d'images, Digital Foundry a rencontré des bugs plus fréquemment sur cette derniere.Digital Foundry s'est assuré de déclarer que certains de ces problèmes avaient déjà été améliorés avec des correctifs, mais ils ont finalement conclu que les versions Xbox nécessitaient encore un travail important par rapport à la version PS5.