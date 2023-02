Suite à la destruction de la planète Euphor par l’empire de Véga, le prince Actarus se réfugie sur notre planète. Recueilli et adopté par le professeur Procyon, il vit au ranch du Bouleau Blanc. Alors que l’invasion de Véga sur Terre est imminente, Actarus va défendre la planère Terre en utilisant Goldorak, le robot titanesque caché au plus profond de l’observatoire du professeur Procyon. Avec l’aide d’Alcor, le prince d’Euphor va sans cesse repousser les attaques de Véga et combattre ses terribles robots, les Golgoths, envoyés pour le détruire.Incarnez Actarus et son colossal robot à travers des combats épiques aux multiples gameplays: Pilotage du "Spazer" (module volant dans lequel se loge Goldorak), shoot-them-up vertical dans l'OVTerre d'Alcor et action/combat à la 3ème personne en contrôlant Goldorak.. Utilisez ses attaques iconiques et dévastatrices pour détruire les terrifiants Golgoths et sauver la terre.Plongez dans la peau d'Actarus et rencontrez de nombreux personnages incontournables au cours de séquences de dialogues dans les environnements iconiques de la série, reproduits fidèlement dans le respect des designs de la série originale.Enfin, gagnez des points d’expériences à travers des missions pour obtenir de nouvelles capacités et améliorer vos pouvoirs.Diffusée en France depuis plus de 40 ans, la cultissime série animée Goldorak a marqué plusieurs générations par son histoire riche en rebondissements. Des millions de personnes à travers le monde se rappellent encore de ses métamorphoses et de ses fulguropoings.- Pour la toute première fois, incarnez Goldorak et Actarus dans ce jeu d’action/aventure totalement dédié au colosse métallique.- Exécutez et améliorez les célèbres attaques incontournables du robot géant• Retrouvez tous les personnages, les lieux iconiques et ennemis de la série TV.- Une nouvelle expérience de jeu s’offre à vous grâce aux multiples phases de jeu : Action/Brawler, Shoot à la 3e personne, Shoot them up et exploration.- La musique iconique de la série a été remastérisée et vous accompagnera tout au long du jeu