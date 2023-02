Sony Santa Monica vient d'annoncer avoir vendu 11 millions de copies pour God Of War Ragnarök.Pour comparer le précédent God of War avait eu besoin d'un peu plus an pour atteindre les 10 millions.PlayStation a aussi annoncé que Ragnarök continue a être le jeu qui se vend le plus rapidement de l'histoire de la marque pour les studios appartenant à Sony.