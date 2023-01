Salut tout le monde,Pour commencer, je tiens à dire que je ne cherche pas à promouvoir le piratage.Je souhaite faire quelques jeux imports difficilement accessibles pour nous Européens.Et je précise que j'achète toujours un jeu que j'ai aimé pour l'avoir dans ma collection en physiqueJe cherche un Linker DS pour ma Nintendo 3DS XL.Par exemple pour essayer :Trauma Center 2 (j'ai adoré le premier !!!!)ou encore Osu! Tatakae! Ōendan.Vous auriez un modèle qui est compatible avec tous les jeux et de bon rapport qualité/prix ?Savez-vous si cela permet de jouer au jeu GBA sur 3DS? ou faut-il obligatoirement flasher sa console?Merci

posted the 01/12/2023 at 01:39 PM by segagadreamin