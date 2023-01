À a peine un mois de la vente de ma serie x,j ai cracké j en ai racheté une.

Tout ca pour une video de fortnite que j ai vu sans construction.

A vrai dire j ai toujours aimé l ambiance que degagait le jeu,et maintenant qu il tourne sous l ue 5 ça tabasse sevère,enfin bref on s en fiche.

Le truc c est que j aime toujours faire mes reglages avant de commencer un jeu,mais j ai remarqué que le hdr n est pas prit en charge par la console.Bizzare non?

J ai fouiné partout sur le net et apparamment il n y a que sur serie x qu il y a ce probleme.

Quelqu un sait pourquoi ou à des infos sur un eventuel implementation de cette option?Avec les effets de lumieres qu offre le jeu ca serait dommage de pas profiter d un hdr.Merci.