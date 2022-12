Musique

https://niindo64.com/2022/12/23/ost-xenoblade-2/



Sélection



Battle!! /Torna - Kenji Hiramatsu



Mon article originel

The Awakening - Kenji Hiramatsu





Gormott – ACE





Uraya - Kenji Hiramatsu





Mor Ardain - Kenji Hiramatsu





Tantal - ACE





Shadow of the Lowlands - ANÙNA & Yasunori Mitsuda





You Will Recall Your Names - Kenji Hiramatsu





Drifting Soul - ACE & Jen Bird





Counterattack - Kenji Hiramatsu





The Power of Jin - Yasunori Mitsuda





Morytha - ACE





Yggdrasil / World Tree - Yasunori Mitsuda





The Decision - Yasunori Mitsuda





After Despair and Hope - Kenji Hiramatsu





One last you - Yasunori Mitsuda & Jen Bird





Conclusion





Images promotionnelles pour le 5ème anniversaire du jeu

De votre côté, y a des musiques qui vous ont marqués dans XC2 ?