Nouvelles infos et premieres images pour YS X:- Prevu sur PS4, PS5 et Switch- YS X: Nordics sera son nom complet- Le cadre du jeu est la mer du nord "Obelia Bay" qui est composée d'innombrables îles.- Adol Christin rencontre un peuple maritime connu sous le nom de "Normands" attaqué par les "Griegers" des morts-vivants immortels.- Le nouveau système de combat nommé "Cross Action " aura un mode "solo" et "combinaison".- Dans le "mode solo", le joueur contrôle un personnage tandis que son partenaire attaquera automatiquement.- Le "mode combinaison" permet d'effecuter une série d'actions pour les deux personnages face aux ennemis les plus redoutables.- Océans explorables a bord d'un bateau et batailles navales au rendez-vous.- Un systeme nommé "Mana Action" élargit considérablement le degré de liberté sur les zones explorables et dans les donjons.