Jeux Video

Voilà.



J'ai testé la démo sans avoir besoin de la retourner, car on voit rapidement le plus important.



Et franchement, si ça pue d'avance le jeu au scénario prétexte dont on se contrefoutera des enjeux, en plus d'avoir du mal à nous faire les louanges du Luminous Engine (les effets sont magnifiques heureusement), ça peut être l'un des bons petits plaisirs du début d'année.



Juste le gameplay et la montée en puissance, avec de bonnes possibilités en magie pour un premier aperçu.



En fait, un peu comme Valkyrie Elysium.

En beaucoup plus rythmé.

1000 fois plus rythmé d'ailleurs.