Lors des Game Awards de cette année, Sonic Frontiers a été nominé pour le prix Player's Voice, categorie dans laquelle les fans ont pu voter pour leur jeu préféré de l'année 2022. Malheureusement pour Sonic, c'est Genshin Impact qui lui aura volé le prix (un jeu de 2020, logique), il faut dire que des Primogems étaient a la clé.Néanmoins le réalisateur de Sonic Frontiers, Morio Kishimoto, a remercié les joueurs d'avoir placé Sonic dans le top 5.En plus de sa gratitude, Kishimoto a également déclaré que cette nomination serait une "force motrice" pour le prochain opus promettant "une expérience encore plus excitante et surprenante". Il semble donc que l'équipe travaille dur sur le prochain Sonic et espère impressionner encore plus les fans.