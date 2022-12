Et voilà, les GA c'est terminé mais pas ceux de Gamekyo lol, comme chaque année maintenant, je vous propose un top 10 participatif des 10 meilleurs jeux de cette année selon Gamekyo. Voici les règles :



5 jeux ou moins grand max et un vote par membre, trop le bordel lors de la recompte sinon.



Afin de m'aider un peu, mettez le titre complet svp et pas juste ER pour Elden Ring par exemple, ça facilite les choses lors de la recompte ^^



Ça paraît évident mais j'ai déjà eu le tour, que des jeux de cette année



Les Indés comptent bien évidemment



Un rappel par jour jusqu'à la fin des votes, qui devrait durer deux jours environ, ou 3 si ya encore des votants. Afin qu'un max de mondes puisse votez . Ensuite classement dans la foulée.



Maj régulière pour savoir où j'en suis



Évitez de trop "polluer" l'espace commentaire, vous aurez tout le temps de débattre lors du classement final



Je rajouterai au fur et à mesure tout les jeux que vous citez



Je préfère le préciser mais au alentours du 20 décembre, Je ferai un autre vote participatif et cette fois sur les 10 jeux les plus attendus de 2023 pour Gamekyo



Allez, à vos votes !



Les JEUX :



- Bayonetta 3 2 pts



- Chained Echo 1pt



- Elden Ring 4 pts



- Fortnite 1 pt



- God of War Ragnarok 3 pts



- Gran Turismo 7 1 pt



- Horizon 2 Forbidden West 1 pt



- King of Fighters XV 1 pt



- Neon White 1 pt



- Norco 1 pt



- Pokémon Legend Arceus 1 pt



- Sifu 1pt



- Stray 3 pts



- Tinykin 2 pts



- TMNT Shredder's Revenge 4 pts



- Vampire Survivor 1 pt



- Xenoblade Chronicle 3 5 pts