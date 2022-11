Le NY Times publie un nouvel article sur l'accord avec de nombreuses nouvelles informations.Microsoft a augmenté son offre de 2027 à 10 ans pour garder Call of Duty sur PlayStation, ce que Sony a refusé de commenter. Sony accuse Microsoft de continuer à induire en erreur les autorités de réglementation et de faire valoir que Microsoft est un géant de la technologie qui a l'habitude de dominer les industries. Phil Spencer a également montré aux responsables britanniques une Xbox, une PlayStation et une Nintendo Switch, ainsi que des jeux Call of Duty et autres, afin de montrer le dynamisme du marché.Jim Ryan, directeur général de Sony Interactive Entertainment, a déclaré qu'il n'était "pas vrai" que son entreprise avait trompé les autorités de réglementation. Il a déclaré que Microsoft était "un géant de la technologie ayant une longue histoire de domination des industries" et qu'"il est fort probable que les choix dont disposent aujourd'hui les joueurs disparaîtront si cet accord est conclu".Microsoft a déclaré que le 11 novembre, il a proposé à Sony un accord de 10 ans pour conserver Call of Duty sur PlayStation. Sony a refusé de commenter cette offre.Le mois dernier, M. Spencer et d'autres dirigeants de Microsoft ont apporté une Xbox, une PlayStation, une Nintendo Switch et d'autres appareils lors d'une réunion avec les régulateurs à Londres, où ils ont montré Call of Duty et d'autres jeux pour illustrer un marché dynamique, selon des personnes familières avec la visite.Aux États-Unis, plus de 10 membres du personnel de la FTC examinent l'accord, a déclaré une personne ayant connaissance de l'agence. Ils ont interrogé des cadres, dont M. Nadella et M. Smith, à la fin de l'été et à l'automne.Un expert anti trust sur Resetera pense que la FTC va rejeter l'accord :