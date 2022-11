Bonjour, je voudrais des conseils pour une nouvel TV pas trop chère pour le Next Gen, mais avec un écran de 43 pouces maxi, merci à vous, j'ai vu celle-ci qu'en pensez-vous ? https://www.ubaldi.com/tv/televiseur-lcd/philips/tv-led-4k-108-cm-philips--43pus8887-12-the-one-100hz--60971523.php

posted the 11/19/2022 at 08:57 PM by dexterr62