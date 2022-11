https://store.playstation.com/en-us/concept/10004699/ Voici un jeu de plus confirmé pour le lancement.

Nous connaissons le prix du PSVR 2 (599€ ou Bunddle PSVR2 + Le jeu Horizon Call of the Mountain 649€), la date 22 Février 2023 et la liste des jeux de lancement :-After The Fall-Cities VR : Enhanced Edition-Cosmonious High-CROSSFIRE : Sierra Squad-The Dark Pictures: Switchback VR-Hello Neighbor VR : Search and Rescue-Jurassic World Aftermath Collection-The Light Brigade-Pistol Whip-Tentacular-Zenith : The Last CityLes autres jeux annoncés, mais sans date pour le moment.-Resident Evil Village-Resident Evil 4 remake-No Man’s Sky-Firewall Ultra-Hubris-Demeo-The Walking Dead Saints and Sinners Chap 2-ALVO VR-Pavlov VR-Ghostbusters VR-Medieval Dynasty-Bloody Hell Hotel-Do not open-Firmament-Engram-Almong Us VR-Swordman-Altair breaker-X8