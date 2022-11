Un top spécial Halloween en retard, grand amateur de Survival Horror, voici les 10 SH que j'attends le plus !10)- Peut être que vous le connaissez pas celui là, iLL est un survival horror mettant en scène des créatures tout droit sortie de The Thing. Malheureusement, le jeu n'a pas encore de date de sortie mais le trailer donne envie d'en voir plus !9)- Ça change des zombies ! The Lost Wild vous plonge au beau milieu d'une jungle rempli de dinosaures qui voudront vous bouffer tout cru ! Un genre de "Dino Crisis" revisiter en somme. Bien que vous pourrez vous défendre, les munitions seront très limitées, survival horror oblige, et les plus gros dinosaures devront être éviter. On a le temps de le voir venir cependant vu qu'il est pas prévu avant 2024-2025.8 )- A défaut d'avoir un véritable Outlast 3, bien que ce soit prévu selon les développeurs. The Outlast Trials vous entraîne toujours dans les horreurs de Mount Massive, bien que le jeu est maintenant jouable en coopération. Même si selon moi, ce genre de jeu se joue seul et heureusement c'est aussi le cas pour celui ci. Ça a l'air toujours aussi gore et malsain et c'est prévu pour 2023.7)- Remaster de Fatal Frame 4eme du nom et qui était sortie de mémoire sur Wii. Le jeu nous met toujours dans la peau d'une jeune fille japonaise qui va devoir lutter contre ses peurs et surtout contre ces redoutable (et terrifiants) fantômes "armée" de son appareil photo pour repousser ces spectres de l'au-delà. C'est prévu pour 2023.6)- ENFIN ! La suite de Alan Wake a été officialisée et c'est prévu pour l'année prochaine. Malheureusement, on ne sait pas encore grand chose de cette suite si ce n'est que les développeurs nous promettent un titre beaucoup plus flippant et survival horror que l'était son prédécesseur. On a hâte de voir le résultat !5)- Retour d'un classique de l'horreur sorti en 2008 avec le studio maintenant disparu VisceralGames... Bref, dans des graphismes remit au goût du jour, (Ré)affronter les horreurs necromorphes de l'Ishimura se fera cette fois ci sur PS5 et Xbox Séries et PC. On espère un jeu toujours aussi efficace qu'il l'était en 2008.4)- Véritable chef d'œuvre de l'horreur, AITD se refait une beauté avec une "relecture", sorte de reboot de l'opus de 1992. L’objectif du studio est de proposer un remake assez proche de ceux des Resident Evil de Capcom. Nous sommes ainsi de retour dans les années 1920, avec la possibilité de jouer Edward Carnby ou Emily Hartwood. Ça n'a pas encore de date de sortie cependant.3)- ENFIN ! Après des mois de suspense, Konami on enfin lever le voile sur un des meilleurs survival horror de tous les temps. Re-découvrir ce chef d'œuvre de l'horreur en version "next gen" à de quoi mettre l'eau à la bouche. Espérons cependant qu'on ne perde pas cette ambiance poissarde et crade de l'opus original avec ces nouveaux graphismes. Ça n'a pas encore de date de sortie.2)- Encore un Remake décidément. Mais Capcom semble avoir vu les choses en grand avec ce Remake du cultissime RE4 de Shinji Mikami. Vu les trailers, on va vers une ambiance beaucoup plus sombre et malsaine que l'opus original tout en conservant ce qui a fait la renommée de Resident Evil 4. On a hâte de défoncer de nouveau du Ganados à coup de pepom dans les gencives !1)- Le number one c'est lui pour moi ! Le possible "Dead Space killer" nous entraîne dans la prison de Fer Noire, où une infection mystérieuse transforme les gens en biophage, des genres de créatures immonde et meurtrière qui n'ont rien à envier au nécromorphes. On nous promet des affrontements brutaux et sanguinolent et surtout une ambiance oppressante à souhait et terrifiante. Les différentes preview que j'ai pus lire annonce du très très bon en tout cas. Verdict le 2 décembre ! Ah, et les développeurs ont déjà des idées pour une suite, de quoi faire de Callisto une nouvelle franchise d'horreur ? Ça serait top !- Silent Hill F- Abandonned- SlitterheadVoilà, j'espère que ce top vous auras plu, et vous, quels survival horror attendez vous prochainement ?