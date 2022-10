Salut !J'avais déjà parlé à deux reprises de ce titre, qui, après un changement de titre (auparavant Forsaken Realms : Exodus Rising, maintenant Vahrin's Call), ne fait plus réellement parlé de lui, même au sein de sa chaine youtube qui avait l'habitude de partager chaque mois un journal de développeur pour informer des différents stades de développement, et bien ces journaux sont aux abonnés absents depuis quelques mois.J'ai donc voulu en apprendre plus, parce que c'est un jeu qui j'aime, que je veux suivre, et que j'aimerais revoir ! J'ai donc contacté les développeurs, pour en savoir un peu plus avec mes questions, et il m'a très gentiment répondu !Connaissiez-vous ce jeu ?Les médis français n'en parlent pas tellement malheureusement, à raison ? Parce qu'on ne sait pas grand chose du jeu ?Pour autant, il est bourré de bonnes idées, ainsi que du gameplay à gogo tout de même.Vous l'attendez du coup ?Les inspirations Fablesque vous donne envie ?