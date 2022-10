Cela peut sembler cassé, mais la raison pour laquelle vous l'entendez beaucoup en ce moment est que de NOMBREUX développeurs sont assis en réunion depuis un an pour essayer désespérément d'obtenir l'abandon des exigences de lancement de la Série S. Les studios ont traversé un cycle de développement où la série S s'est avérée être un albatros autour du cou de la production, et maintenant que les jeux sont fermement développés avec les nouvelles consoles en tête, les équipes ne veulent pas répéter le processus.

posted the 10/20/2022 at 10:04 AM by jenicris