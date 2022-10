- Introduction : Si Zelda et Link sont souvent les personnages principaux dans la série des Zelda, il ne faut pas oublier non plus que la série a beaucoup de dieux et déesses qui sont mis en avant que ce soit dans des cinématiques ou que l'ont voit en vrai, voici donc les divinités à mon sens les plus puissants dans TLOZ.10)Maître incontesté des océans. Jabu Jabu est le dieu des Eaux mais également celui des Zoras qui le vénèrent d'ailleurs. La princesse Ruto se charge de son repas quelle lui apporte tout les jours. Mais lors de l'attaque de Ganondorf, le Grand Jabu Jabu tout patraque avale par inadvertance la Princesse des Zoras et sa pierre précieuse avec. Barinade en est la cause, un genre de Parasite tentaculaire qui sera vaincu par Link. Une fois Link Adulte, Jabu Jabu ne fera pas son apparition et on ignore ou il est.On le trouve également dans Wind Waker ou il reste caché par une lourde stèle, juste sous l'île de L'Aurore ayant fuit son île dévasté par Ganondorf, l'île du Poisson. Il parle dans cet épisode, mais Link ne comprend pas car il parle la langue ancienne des Hyliens. Il donnera la pierre de l'eau à Link avant de disparaître.9)- Ce sont deux frères, l'un ayant meilleur caractère que l'autre. Zephos et le dieu du vent et apprend à Link la mélodie principale du jeu dans TWW. Cyclos lui et le dieu des tornades et sème la zizanie en mer car sa stèle est brisée, ce qui a pour effet de l'enrager. Il provoque de gigantesque tornade qui perturbent les marins. Link saura l'apaisé et en échange, il lui donnera son pouvoir, qui lui permettra de se téleporter ou bon lui semble en mer. A noter que si les deux étaient véritablement mauvais, ils pourraient causer de véritable ravage, heureusement ce n'est pas le cas.- Aussi appelé le Très Vénérable Arbre Mojo, il n'est ni plus ni moins que le Dieu de la Forêt et veille sur les Kokiris qui sont comme ses enfants. Chaque Kokiris reçoit sa fée à sa naissance. C'est le cas de Link même si on apprendra plus tard que Link n'est en fait pas un Kokiri mais un Hylien, car les Kokiris ne grandissent jamais et on interdiction de quitter la forêt. Malheureusement, le vénérable Arbre Mojo mourra au début du jeu à cause de Ganondorf et de Gohma, en agonisant il permettra quand même à Link d'obtenir l'émeraude Kokiri, responsable de sa malédiction. La mort de l'arbre Mojo sera responsable de l'apparition de monstre dans la forêt une fois Link adulte car plus protégée. Mais une fois le monstre du Temple de la Forêt vaincu, les monstres disparaîtront et un bourgeon de l'arbre Mojo apparaîtra. Sorte de "descendance" de l'arbre Mojo.A noté que l'arbre Mojo apparaît également dans TWW et Zelda BOTW.7)- Il est le Dieu du Ciel et gardien du Peuple Piaf qu'il protège. Il vit au sommet du volcan de l'île du Dragon. Il est le protecteur du peuple Piaf établit sur cette même île. Valoo ne parle que l'ancienne langue Hylienne, de sorte que peu de gens peuvent le comprendre, et même sa servante, Médolie, rencontre parfois quelques difficultés. Valoo accorde aux Piaf le pouvoir d'utiliser leurs ailes pour voler lorsqu'ils atteignent leur majorité.Il est torturé par un gigantesque insectoide nommé Gohma qui emprisonné sa queue ce qui lui inflige d'énorme douleur. Sa colère rende la montagne inaccessible et d'énormes roches volcanique tombe de la montagne. Une fois que Link a vaincu le monstre, Valoo le considère comme un héros. Plus tard dans le jeu, Valoo vole au secours de Link et Tetra sur La Forteresse Maudite, leur sauvant la vie et détruit le repère de Ganondorf avec ses flammes.6)- Aussi appelée Les Déesses d'Or (黄金の三大神 Kogane no Sandaishin) sont au nombre de trois, Din, la Déesse de la Force, Nayru, la Déesse de la Sagesse, et Farore, la Déesse du Courage. Ce sont les Déesses Créatrices du royaume qu'est Hyrule et des terres qui l'entourent y compris les dimensions parallèles (Termina, Cocolint et le royaume du roi des mers, entre autres). Les Déesses d'Or sont vénérées par beaucoup, et entrent dans un grand nombre de légendes contées par des doyens d'Hyrule.Elles sont ni plus ni moins que les créatrice de la Terre. Din créa la Terre, Nayru l'ordre et les lois et Farore créa les différentes formes de vies. Une fois leur tâche accomplie, elles regagnèrent les cieux.Mais elles laissèrent sur terre une marque de leur passage matérialisée et se transforment eux-même en un trio de triangles sacrés: la Triforce. Chaque triangle contient une essence de la Déesse qui était jadis en sa possession. On retrouve alors un triangle de la sagesse, un triangle de la force et un triangle du courage. La Triforce étant une relique sacrée aux pouvoirs énormes, elle fut confiée à une autre déesse, Hylia, qui se chargerait de veiller dessus.Link possède celle du Courage, Zelda la Sagesse et Ganondorf la Force.5)- Il est plus considéré comme un Demon qu'un véritable Dieu mais il est tellement puissant qu'il a sa place dans ce top.Le masque de Majora semble être animé par une volonté maléfique et destructrice. Il profita de Skull Kid pour en prendre petit à petit le contrôle, le rendant de plus en plus mauvais. Mais quand celui-ci ne lui sert plus à rien, il l'abandonne. Le masque a une conscience et une volonté propre et indépendantes (ainsi que la capacité de prendre peu à peu le contrôle de son porteur jusqu'à le posséder complètement.Le masque de Majora semble posséder de terribles pouvoirs. Il prend le contrôle de celui qui le porte. Il a pu modifier la trajectoire de la lune et la faire s'abattre sur Termina, rajeunir Kafei, rendre invisible, faire léviter son porteur, et tuer de nombreuses personnes. Il semble pouvoir modifier la réalité selon sa volonté.Il possède aussi trois formes, plus puissantes les unes que les autres, sous lesquelles il combat Link.4)- Ils ont un rôle similaire aux Grandes Fées des autres jeux Zelda. Ils apparaissent pour la première fois dans Twilight Princess. Ce sont des Esprits de la Lumière sous forme Animale et qui sont dotés de grand pouvoir. Malheureusement, ils souffrent au début du jeu du joug du Crépuscule causés par les insectes des ombres et des Twilis. A Link de débarrasser ces bestioles sous forme de Loup pour les sauver.Au fur et à mesure du jeu, Lanelle l'esprit de L'eau rendra Midona créature de la Lumière, auparavant celle ci ne pouvait qu'être dans le Monde du Crépuscule. Mais ça la blessa gravement et Link devra trouver la Princesse Zelda pour la sauver. A la toute fin du jeu, Les Esprits créront la Flèches de Lumière, objet précieux et indispensable pour vaincre Ganondorf.A noter que de nombreux jeux Zelda reprennent ces noms que sont Ordinn, Lanelle et Firone. D'ailleurs, ils apparaissent aussi dans SS ou ils ont cette fois la forme d'un "dragon".3)- Hylia était une déesse chargée de protéger la Triforce, que ses ancêtres divins (supposément les Déesses d'Or et de Lumière, Din, Nayru et Farore) lui avaient confiée.Une guerre l'opposa à l'Avatar du Néant, qui souhaitait s'emparer du pouvoir suprême. Hylia envoya les humains survivants de la guerre et la Triforce dans les cieux, sur une partie de la Terre qui allait devenir Célesbourg. Elle scella ensuite l'Avatar du Néant dans le domaine d'Hylia.Sachant que le sceau qui retenait l'Avatar du Néant (devenu le Banni) était provisoire, elle créa Fay, l'esprit de l'épée Divine pour guider l'élu, Link, durant son voyage pour détruire définitivement l'Avatar du Néant, et demanda à sa servante, Impa, de veiller sur le sceau. Elle laissa plusieurs aides pour Link, comme les cubes et murs de la Déesse ou le bouclier d'Hylia. Elle fit aussi en sorte que Link puisse trouver et utiliser la Triforce, grâce aux Psysalis, à la Lyre, au chant du Héros.Hylia choisit ensuite de se réincarner en être humain, car en tant que déesse, elle ne pouvait pas utiliser la Triforce. La réincarnation humaine d'Hylia est Zelda. Pendant son enfance, elle n'a aucun souvenir de sa vie de déesse, mais elle retrouve la mémoire pendant son voyage à la surface avec Impa. Zelda assume ensuite ses responsabilités en se plongeant dans un sommeil millénaire pour consolider le sceau retenant le Banni.Il y aurait encore tant à dire sur la Déesse Hylia qui n'est ni plus ni moins que la divinité la plus puissante dans Zelda mais je vais m'arrêter là. Je pense même que c'est elle qui a créé les hyliens car son nom y fait fortement pensé. Hyrule également.2)- Il apparaît uniquement dans Zelda Skyward Sword. Il était prisonnier sous l’apparence du Banni jusqu'à ce que Ghirahim le libère, et qu'il puisse ainsi reprendre une sorte de forme humaine. Ghirahim est l'esprit de son épée, comme Fay est l'esprit de l'Épée de Légende.L'Avatar du Néant est un être démoniaque à l'apparence presque humaine. Il est très musclé, sa peau est noire et recouverte d'écailles. Ses yeux sont rouges et ses cheveux semblables à des flammes oranges. Il a une cape nouée à la taille. Sur son front, il a une cicatrice blanche qui provient du sceau qui était enfoncé dans sa tête quand il était le Banni. Il possède certaines des caractéristiques physiques de Ganondorf : le visage carré, un nez large, les cheveux roux.Il voue une haine à toutes race existante dans le monde d'Hyrule. Comme Ganondorf après lui, il est l'incarnation du mal absolu. Son seul but est la destruction du monde et il hait au plus haut point les dieux. A la différence de Ganondorf, il ne connait pas encore à l'époque ni Link, qu'il considère comme un simple humain élu par la Déesse Hylia, ni Zelda, la réincarnation de la Déesse.Il fut jadis vaincu par Hylia et enfermer dans le Vallon du Sceau mais reussit à se libérer à 3 reprises, mais est vaincu par Link. Il finira par se libérer complètement grâce à Girahim qui retourne dans le passé afin de ressusciter son maître. Après un rude combat, Link finira par le terrasser avec l'aide de L'épée de Légende. Avant de rendre son dernier souffle, l'Avatar du Néant confit des dires destinées à la descendance de Link et Zelda, leur promettant que la haine des Démons renaîtra sans fin à travers les âges afin de venir tourmenter chacune de leurs réincarnations et descendances. Il est donc fort probable que Ganondorf soit l'incarnation de la haine viscérale du peuple des Démons envers un nouveau Link et une nouvelle Zelda qui apparaitraient. L'essence de l'Avatar du Néant est ensuite absorbée par l’Épée de Légende, et détruite avec le temps.1)Antagoniste principale de beaucoup de jeux Zelda. Ganondorf est le Seigneur du Malin et possesseur de la Triforce de la Force. Il est aussi appelé Roi des Voleurs Gerudo, Roi Démon ou encore le Fléau dans BOTW. Sa véritable forme est celle de Ganon à prononcé GA-NONE qui prend l'apparence d'un gigantesque "Sanglier'des enfers. Ganondorf est comparable au Diable, Satan, Lucifer tout ce que vous voulez dans les jeux Zelda. Il a aussi une forme humaine.Absolument tout les monstres sont sous ses ordres, il force les portes du Saint Royaumes dans Ocarina of Time et s'empare de la Triforce. Ce qui a pour but de transformer le monde d'Hyrule en un chaos innommable 7 ans plus tard. Il est souvent vaincu par le Héros Link mais revient à chaque fois où presque grâce à sa haine mais on suppose également à cause de la malédiction jeté à Link dans SS qui serait donc sa "Réincarnation".Ganondorf ne peut pas "mourir" au sens propre mais peut être vaincu. Seule l'épée de légende peut le terrasser ainsi que les Flèches de Lumière. Mais il reviendra, encore et toujours pour affronter Link.Ganondorf est sans conteste l'antagoniste le plus puissant de la saga Zelda est l'un des "méchants" les plus marquant du jeu vidéo.Voilà, j'espère que cet article sur les divinités des jeux Zelda vous aura plus, bien évidemment j'ai pas pu tout mettre notamment Narisha, Le Poisson Rêve etc...À la prochaine !