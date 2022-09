ActuGaming 7,5/10

LCDG 7/10

IGNFrance 6/10

Gamekult 6/10

Agréable surprise, The Diofield Chronicle jouit d’un concept intéressant, et ne démérite pas au niveau de son contenu. Riche, il l’est aussi du coté de son lore, de sa bande originale, ou encore de sa direction artistique, que d’aucuns trouveront néanmoins un brin générique. S’il se pare malheureusement d’un certain hermétisme, notamment à cause d’une introduction nébuleuse, ou que son postulat très sérieux lui ferme quelques portes, il n’en demeure pas moins un titre intéressant, au rythme savamment dosé.The Diofield Chronicle a de belles qualités à faire valoir : il propose un gameplay stratégique original basé sur du temps réel particulièrement aisé à prendre en main et à maîtriser, qui peut rapidement devenir addictif. Mais il partage avec ces qualités divers défauts qui assombrissent l'expérience globale. La narration s'avère peu engageante après quelques heures de jeu, les personnages manquent de caractère et le gameplay peut se révéler répétitif au bout d'un certain nombre de missions. Malgré tout, The Diofield Chronicle est une option à envisager pour les amateurs de SRPG qui rechercheraient quelque chose de différent, à condition de prendre en compte le fait qu'il s'agit plus là d'un prototype de potentielle licence, plutôt qu'un jeu véritablement abouti de A à Z. En tout cas, cela permet d'offrir une belle perspective sur un potentiel avenir pour cette nouvelle IP !Quantité ne rime pas souvent avec qualité. Avec autant de jeux à sortir et un budget qui n’est pas extensible à l’infini, nul besoin d'être un grand économiste pour comprendre que des choix s’imposent. Diofield Chronicle fait ainsi clairement partie de ces « petits » jeux de Square, à la technique obsolète, au gameplay et design générique et à la technique datée. Il n’en reste pas moins un divertissement honnête pour les fans de stratégie, mais sans plus. Si l’on évite la grosse sortie de route, nul doute que le titre risque d’être assez vite effacé des mémoires.