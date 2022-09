Spécial = Top 10 Séries T.V.

Samedi Midi

10 séries T.V. (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous n'êtes pas obligé de participer, évidemment, mais si vous participez, veuillez choisir 10 séries T.V.(réfléchissez bien, car ce n'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un jeu choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àLe résultat sera donné normalement Samedi après midi (ou soir).Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 10Gamekyo.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction des "séries T.V." choisis) :Code QuantumBattlestar GalacticaBreaking Bad (6 Points)LostDexter (3 Points)Game of throne (5 Points)The boys (2 Points)Buffy contre les vampires (2 Points)Black mirror (3 Points)La servante écarlateFringeThe big bang theoryScrubs (3 Points)X-files (2 Points)Stargate SG1 (2 Points)Friends (2 Points)The OAMr robot (3 Points)Heroes (3 Points)Devious maidDawsonLooking for AlaskaThe walking dead (2 Points)UploadOvni(s)FargoTrue DetectiveBetter Call Saul (2 Points)CheersTwin peaksFireflyLe collège des cœurs brisésStranger Things (2 Points)Umbrella AcademyDésenchantéeLie to Me (2 Points)Prison BreakRick et MortyKaamelottHero CorpDC House (2 Points)FleabagPeaky BlindersDarkDoctor houseTchernobylThe WireThe OfficeMalcomCommunityNew Girl