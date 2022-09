Une amie a partagé avec moi un de ses comptes "Netflix",



MrRobot

Nous suivons Elliot Alderson (interprété par Rami Malek qui est parfait dans ce rôle) est un jeune informaticien vivant à New York (ça m'a rappelé un peu Matrix, mais avec une approche "réaliste"). Tout le force de la série, c'est tout les personnages rencontrés (les rôles féminins sont excellent, ça fait plaisir à voir), les situations de plus en plus "improbable" (et pourtant logique si vous allez jusqu’à la fin de la série, qui n'a quasiment aucune scène d'action, mais tout est encore une fois dans la psychologie), mais on se laisse entrainer, de révélation en révélation. La mise en scène est inspiré (il y a dans la série, une des meilleurs plan séquence que j'ai pu voir), jusqu’au arrière plan. Une fois la série finie, vous serez pas plus avancé qu'au début, mais vous ne serez plus dupe (il pourrait parler à l'anarchiste qui est potentiellement en chacun de nous). Nous avons à faire à une sorte de "conte philosophique".



Mindhunter

Une des meilleures séries que j'aie vues depuis longtemps dans le genre "policier/thriller", nous suivons 2 agents (inspirés d'agent qui ont vraiment existé) qui vont en quelque sorte "révolutionner" la façon d'appréhender les criminels, au lieu d'attendre qui passe à l'acte, essayer de comprendre leur logique (pas pour les excuser, mais pour comprendre leur fonctionnement de penser), pour en amont "prévenir" sur d'autres cas qui pourrait arriver, particulièrement "les tueurs en séquence" (j'aime bien le terme choisi, qui deviendront "tueurs en série"), ils sont inspirés eu aussi de personnages qui ont vraiment existé. La force de la série, c'est la reconstitution de l'époque, mais surtout les interrogatoires (qui ont été repris de vrais interrogatoires) de criminels très dangereux. Comme souvent avec David Fincher, ça vous bouscule, car il question sur notre rapport aux "monstres" qui sont face à nous (tout en posant la question "est-ce que nous n'avons pas tous une possible par des monstres" en nous, n'oublions jamais que ce que nous appelons "monstre" c'est d'abord un humain). La mise en scène (rien que le générique, nous reconnaissons la patte de David Fincher) est particulièrement bien travaillée. Ce n'est jamais ennuyant et pourtant il y a peu d'action, tout est dans l'approche psychologique. Une série qui parle à notre intelligence, c'est pas un crime, au contraire.



Le jeu de la dame

Voici une minisérie que j'ai appréciée, même si je connais à peine les échecs, j'ai aimé suivre l'histoire de cette jeune femme, devenu orpheline, qui par les échecs va s'émanciper, les adversaires qu'elle rencontrera sont inspiré de vrai personnalité du monde des échecs. L'action se déroule dans les années 60, l'ambiance est bien retranscrite. La force de cette série, c'est l’interprétation de Anya Taylor-Joy qui est entourée de plus par des seconds rôles bien choisis. Même si ça pourrait paraitre redondant, c'est suffisamment bien amené pour que ça le soit pas. Pour la conclusion de la série, il y a une forme d'ironie, dans le fait que pour mettre en échec les Russes (qui sont les plus forts à l'époque), il va falloir être moins individualiste (ce que prône pourtant plus le système capitaliste américain) pour plutôt passer par l'entraide (la "solidarité"). La série n'est pas un échec, c'est bien une réussite.