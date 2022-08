C'est lors d'une video avec Gautoz qu'Oscar Lemaire, le roi des chiffres sur le jeu video, a donné quelques estimation de ventes de Xenoblade Chronicles 3 en physique et qui comme pour la plupart des autres pays c'est un record pour la serie.Le jeu aurait fait entre 20 000 et 30 000 ventes lors de sa première semaine, et environs 10 000 lors de la seconde.A 17mins 20.