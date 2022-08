La fête du slip !



La cover occidentale du jeu



Les catcheurs avec pêle-mêle : Terry Rogers, Blues Hablam, Roy Wilson, Leo Bradlay, The Red Dragon, Gochack Bigbomb, The Gandhara, Blubber Man, Master Barnes, Big Bomberder

Le 23 avril 1993 marqua l'arrivée sur la Rolls des consoles du 3e jeu à faire péter les 100 MB.Une performance qui fera pas mal parler dans les milieux mondains parisiens, d'autant plus que le genre choisi avait surpris tout ce beau monde.De la baston ma bonne dame, certes, mais du catch cette fois; ce n'est pas pareil.ouau pays du soleil levant, est à vrai dire l'unique (véritable) représentant du genre sur la 16 bits de SNK.Bien que maintes fois réédité, y compris sur les toutes dernières plateformes en date, nous allons toutefois vérifier si ce jeu de catch kitch au possible sur Neo-Geo a convenablement passé l'épreuve du temps.Comme tout jeu de sport, 3 Count Bout ne s'encombre pas d'un scénario.Le titre propose simplement au joueur d'incarner l'un des 10 colosses au torse huilé, provenant des 4 coins du globes (USA, Espagne, Japon, Inde, Mexique, Pays-Bas etc...) , qui devra concourir pour remporter le titre mondial mis en jeu par le SWF, autrement dit le SNK Wrestling Federation.Je vous invite à consulter leurs portraits ci-dessous.S'il y a une chose que je regrette avec ce jeu, c'est qu'on ne retrouvera jamais (sauf en très discret cameo) ces personnages. J'aurais aimé à titre personnel en voir un ou deux dans un KOF, certains auraient fait de bons gros chopeurs. Tant pis...En lançant le jeu, on rentrera directement au vif du sujet avec un "How to play" qui vous expliquera les commandes suivantes :- Le bouton A sert à mettre des coups de poings.- Le bouton B servira à mettre des coups de pied.- Le bouton C vous permettra de sauter.- Enfin le bouton D réalisera une prise spéciale lorsque votre adversaire sera au sol. C'est une prise de soumission.Les personnages au nombre de 10 ne sont pas basés sur un modèle. A l'image d'un jeu de combat en duel, ils auront des capacités différentes.Ainsiest un catcheur vif, rapide mais pas hyper puissant alors qu'unlui sera lourd, pénible à diriger sur le ring mais hyper puissant.Les contrôles de ce jeu n'ont rien de sorcier, et 3 Count Bout a donc une réputation de jeu bourrin à l'extrême.En effet, les combats se déroulent dans un ring en vue de 3/4 et on pourra réaliser très simplement moults attaques typiques du catch comme s'élancer sur les cordes en dashant, monter sur ces cordes, ou encore choper son adversaire pour enclencher une épreuve de force.Tout cela se fait facilement à base de direction + un bouton (très souvent celui du poing).Sauf qu'il y a un petit soucis dans cette mécanique assez simpliste à première vue : le jeu dispose d'une difficulté bien corsée si vous jouez contre l'ordinateur !Pourquoi ?Et bien parce que ce jeu est un titre qui se révèle au fil des parties faussement bourrin en réalité.Si vous jouez à 2 joueurs l'un contre l'autre, vous pouvez vous éclater en faisant n'importe quoi. Vous pouvez aussi jouer à 2 contre le CPU ce qui constitue l'option la plus jouissive de ce jeu.Mais si vous vous lancez dans un championnat contre les adversaires contrôlés par l'ordinateur, il faudra comprendre certaines subtilités qui ne sont pas forcément expliqués dans le jeu.Pour résumer brièvement, il faudra penser à fatiguer votre vis-à-vis. La barre d'énergie en haut de l'écran n'a finalement que peu d'intérêt car vous pouvez être très largement en avance à l'énergie et sur UNE SEULE séquence vous faire déboiter la gueule !Pour fatiguer votre adversaire, il faudra l'avoir à l'usure, le taper, et bien le tenir à distance, voire zoner comme dans les jeux de combats traditionnels.Si vous foncez tête baissée (chose naturel avec ce genre de titre), c'est simple, vous perdez, mais méchamment en plus !Les prises qui donnent lieu à des épreuves de force sont hyper fréquentes, donc l'idéal est de fatiguer votre adversaire, de fracasser littéralement le bouton A lors de ces phases d'épreuve de force, et ensuite de rentrer une petite combinaison pas bien compliquée pour éclater la tronche de ce dernier.L'ennemi est fort, l'ennemi se défend, l'ennemi est vicieux, l'ennemi est imprévisible, bref les combats procurent sueurs et stress comme rarement.N'ayant pas la cartouche original du jeu, j'y ai joué sur Neo-Geo Mini. Sur la petite borne, le résultat graphique est bluffant, par contre mes grandes mains n'ont guère apprécié les contrôles dessus.J'y ai donc jouer sur une TV CRT (via un convertisseur de signal du HDMI vers Péritel) et une manette Neo-Geo CD vendu en bonus avec la mini, qui s'est avérée bien pourrie.Du coup pour ne pas exploser ma manette, j'ai du assez vite lâcher l'affaire car vous n'imaginez pas comme il faut bourrer comme un malade sur les boutons. Le stick arcade est d'ailleurs quasiment obligatoire sur ce genre de jeu.Graphiquement le titre de SNK est magnifique, et a super bien vieilli (surtout sur un CRT ou sur la borne Mini). Le chara-design kitch que l'on retrouvait dans de nombreux titres Neo-Geo en début de vie est particulièrement superbe avec des sprites gros et imposants, bien que moyennement animés.Les décors sont magnifiques, variés allant du stade à un parking par exemple avec ses sublimes voitures d'époques garés, et le propriétaire véreux de ces véhicules qui trainent par là, nous crie dessus et que l'on peut d'ailleurs soulever et jeter sur son nemesis.Certains objets peuvent d'ailleurs être utilisés pendant, bref, c'est riche, c'est beau, c'est ultra détaillé et coloré et ça en jetait vraiment en 1993.La bande sonore est de qualité avec des thèmes endiablés très encrés dans les 90's, ainsi des voix qui nous mettent dans l'ambiance.Enfin la durée de vie est considérable compte tenu de la grosse difficulté du titre, sans parler du jeu à 2 joueurs qui renouvellent sans cesse les parties.