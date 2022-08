Salut !Est-il possible de faire une copie de ses sauvegardes PS4 et PS5 sur la PS5 ?Vers un disque dur par ex.Je précise que je ne suis pas abonné PS + et que je ne souhaite pas l'être.Je n'ai pas trouvé d'infos sur le net..Je voudrais garder certaines sauvegardes (notamment FF7 Remake, en attendant le 2ème !!!)Merci d'avance