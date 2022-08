Jeux Vidéo

VAINQUEUR !

Par Ethan Gach et Ari Notis - 6 Aout 2022 - KotakuIl y a deux mois, Sony a réinventé le PS Plus, son programme d'adhésion longue durée pour les possesseurs de PlayStation. Maintenant, cela ressemble beaucoup au Game Pass de Microsoft : pour à peu près le même montant, les deux offrent un accès à une bibliothèque de jeux à la demande de style Netflix. Évidemment, nous avons dû mettre face à face les deux services.Le Game Pass est disponible sous forme d'abonnement pour console, PC ou les deux. Les deux niveaux séparés coûtent 10 € par mois. Xbox Live Ultimate, qui rejoint les deux et donne accès à la bibliothèque EA Play (un service similaire de jeux à la demande) et Xbox Live Gold, coûte 13 € par mois. Il n'y a aucun moyen de payer plusieurs mois ou un an à l'avance pour avoir une réduction de prix (au moins officiellement).Le PS Plus est également disponible en abonnement, mais cela devient très vite compliqué. Il y a deux nouveaux niveaux. L'extra coûte 14 € par mois, ou 100 € pour l'année, et propose des jeux mensuels gratuits, des jeux en ligne et un catalogue de jeux à la demande, y compris une partie de la bibliothèque d'Ubisoft. Le Premium coûte 17 € par mois, ou 120 € par an, et ajoute l'accès aux jeux classiques, aux essais de jeux et au streaming dans le cloud pour la plupart des jeux de la bibliothèque. C'est une énorme différence de prix, et bien que PS Plus Premium soit plus cher d'un mois à l'autre, il est en fait presque 50% moins cher si vous vous engagez pour toute l'année.***Le Game Pass permet le streaming dans le cloud, à condition que vous payiez pour le niveau Ultimate plus cher. La fonctionnalité de streaming est techniquement encore "en version bêta", mais elle est à toutes fins pratiques opérationnelle. Microsoft recommande des vitesses Internet d'au moins 10 Mbps pour les appareils mobiles et 20 Mbps pour les consoles et les PC. D'après les tests de Kotaku, c'est… bien ? Malgré les énormes progrès récents du cloud gaming, le streaming ne peut toujours pas rivaliser avec les jeux téléchargés. La latence, même minime, est impossible à ignorer. En tant que tel, le cloud gaming est mieux utilisé pour jeux de réflexion, les RPG tranquilles, les petits jeux de plates-formes et d'autres jeux qui n'exigent pas de réflexes d'une fraction de seconde.Microsoft indique que "plus de 100" jeux sont actuellement jouables en streaming via le cloud gaming sur Xbox Game Pass, mais de plus en plus de jeux sont ajoutés toutes les semaines. À l'heure actuelle, la bibliothèque Game Pass est actuellement de 381 jeux qui peuvent être joués en streaming.Pour avoir le streaming sur PS Plus, vous devez payer pour l'abonnement Premium. Et même dans ce cas, la qualité du streaming n'a rien d'extraordinaire. Au mieux, c'est aussi bon que Xbox Cloud Gaming. Parfois c'est pire. Environ 320 jeux de la bibliothèque Premium peuvent être joués en streaming sur console ou PC, et une bonne partie d'entre eux sont des jeux PS3 et des classiques au lieu de ceux de la bibliothèque PlayStation 4. Par exemple, Marvel's Avengers et Stray sont disponibles dans le PS Plus en téléchargement sur console mais pas en streaming.A noter que vous ne pouvez pas jouer en streaming avec le PS Plus sur votre smartphone. Pour l'instant, le service repose sur Remote Play, ce qui signifie que vous avez besoin d'une console pour jouer sur mobile et que vous devez être sur le même réseau WiFi.***Evidement, un service de jeux à la demande est vraiment bon que pour la raison qu'il est censé exister : fournir des jeux.A l'heure actuelle, la bibliothèque Xbox Game Pass compte environ 475 jeux, mais ce décompte comprend la bibliothèque des deux abonnements (PC et console), y compris les 92 jeux faisant actuellement partie d'EA Play. Le principal attrait, bien sûr, est que Microsoft met tout son portefeuille de jeux première partie sur la plate-forme. Cela inclut également les fers de lance, comme Halo Infinite et Forza Horizon 5, ainsi que les prochains blockbusters comme Starfield et Redfall, qui deviennent disponibles le jour de leur sortie. Les jeux tiers ont tendance à durer un an au maximum, bien que certains, comme le simulateur de Poker en monde ouvert Red Dead Redemption 2 de Rockstar, deviennent indisponibles après quelques mois. C'est imprévisible.La bibliothèque tourne également régulièrement dans des jeux tiers et sert souvent de rampe de lancement pour les perles indépendantes. Cette année seulement, l'adorable Zelda-like Tunic, la simulation de snowboard Shredders et le dungeon crawler-jeux de réflexion Loot River ont tous été lancés sur le Game Pass. Les développeurs ont reconnu à Kotaku que les débuts sur le Game Pass réduisent les ventes initiales, mais en valent finalement la peine pour la contrepartie qu'ils gagnent en publicité.Le PS Plus Extra comprend actuellement environ 430 jeux PS4 et PS5, tandis que le Premium en ajoute 395 autres venant des PS1, PS2, PS3 (en streaming uniquement) et PSP. Alors que les classiques sont un joli bonus, le plus grand intérêt est de loin les exclusivités PlayStation comme Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man: Miles Morales et Bloodborne. Contrairement à Microsoft, Sony s'est engagé à ne pas mettre ses dernières nouveautés sur le service le jour de leur sortie, et si Returnal arrive un an après la sortie est un repère, il semble fort probable que les joueurs devront attendre entre un an et 18 mois après leurs sorties avant que les jeux apparaissent.Il y a cependant beaucoup de prétendants sérieux chez les tiers. Des jeux comme Final Fantasy VII Remake, Prey, Control, Doom et Tetris Effect sont tous présents, tout comme des indies comme Celeste, Outer Wilds, Dead Cells et Virginia. La bibliothèque a beaucoup de diversité et a été encore plus renforcée récemment par l'ajout de Stray le jour même de sa sortie, qui est déjà un candidat pour le GOTY 2022. La partie Ubisoft, guidée par Assassin's Creed Valhalla est également un beau cadeau. En même temps, Sony n'a pas encore démontré qu'il est, ou sera, aussi agressif que Microsoft pour courtiser un flux constant d'ajouts de jeux tiers le jour même de leur sortie. Et il n'y a pas non plus de partie de jeux exclusifs PC dans la bibliothèque.***En entrant dans cet exercice, j'imaginais totalement qu'il brosserait un tableau clair de la supériorité du Game Pass, mais ces deux services me semblent fondamentalement identiques - jusqu'à l'interface utilisateur - avec la nouvelle version du PS Plus de Sony légèrement meilleure dans les quelques aspects qui comptent. Les prix sont pour la plupart les mêmes, mais l'option de payer pour un an de PS Plus à un prix "dégressif" dépasse le Game Pass à cet égard. Bien sûr, le grand attrait du Game Pass est qu'il met les jeux propriétaires de Microsoft sur le service dès le lancement, mais… Microsoft n'a pratiquement pas de jeux propriétaires cette année ! À l'heure actuelle, cet avantage semble être juste un argument marketing.Je pensais aussi que le Game Pass serait le grand gagnant, mais maintenant je suis également en conflit. Tout le monde ne peut pas se permettre de payer une année complète à l'avance, mais cela change vraiment le calcul dans ce match. Il existe également d'autres différences clés, et bien que je ne pense pas qu'elles fassent de l'un un gagnant clair sur l'autre, je pense qu'il est plus facile de décider pour lequel vous voulez payer. Vous voulez un accès immédiat à un catalogue complet de certains des plus grands et des meilleurs jeux de la dernière génération ? Le PS Plus gagne. Vous voulez rester au courant de certaines meilleures nouveautés qui sortent chaque mois et y jouer à tout moment sur votre smarphone ? Alors, c'est le tout à fait le Game Pass qu'il faut.Article en anglais sur Kotaku : https://kotaku.com/game-pass-vs-the-new-ps-plus-the-comparison-we-had-to-1849378829