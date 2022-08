Voici en exclue l'affiche du film The Legend of Zelda : Triforce's Godesses à venir :Bon, vous l'aurez compris, c'est du vent.. ce click bait avait juste pour but de montrer les possibilités complètement dingue d'une nouvelle IA génératrice d'image.Car oui, cette image que vous venez de voir n'a pas été créée sur Photoshop ou tout autre logiciel de conception/modification d'image. Elle a été créée entièrement par une IA générant des images simplement à l'aide de saisie de mots comme ceux ci : "Imagine un poster fantaisiste de film Zelda avec la Triforce au centre de l'image". Plutôt bluffant non ?L'IA en question s'appelle "Midjourney", disponible depuis peu en accès gratuit où vous pouvez vous inscrire pour essayer gratuitement depuis le site : https://www.midjourney.com/home/ pour en faire l'expérience vous même.Attention, c'est ultra addictif. De mon côté, j'ai déjà passé près de 8h en deux jours..Il vous faudra avoir préalablement un compte Discord pour s'inscrire sur le site et recevoir instantanément une invitation gratuite vous permettant ensuite de pouvoir saisir des mots clés en tapant "/imagine prompt" suivit de 'vos mots clés en anglais" depuis les canaux discord.Je vous donne d'autres exemples que j'ai réalisés moi-même avec l'IA qui donnent des résultats que je trouve vraiment incroyable et qui risquent certainement de m'être à mal des petits artistes indépendants."Imagine la bague Elden Ring dans l'univers de Zelda Breath of The wild avec un rendu Unreal Engine très détaillé" :"Imagine un temple Elden Ring dans l'univers et le style Breath of the wild" :"Imagine The Legend of Zelda: Breath of the Wild par Shinkai Makoto de Your Name, habillé de façon italienne style Rohan Kishibe marchant dans les rues de paris en pleine air" :'Imagine un casino dans l'univers de Zelda breath of the wild" :"Imagine Ganondorf comme un jouet dans le monde de Toys Story" :"Imagine Batman dans un style robocop très détaillé dans une ambiance cinématographique" :"Imagine un bâtiment qui ressemble à Batman avec une explosion dans un style réaliste et détaillé" :"Imagine Batman dans un style cyberpunk très détaillé" :"Imagine Spiderman chantant une chanson sous la pluie" :Et pour terminer... "Imagine @Suzukube avec Chun Li dans l'univers de Fornite" :Bon pour Suzukube, c'est faux.. J'ai tapé à la place "black guy with dreadlocks" ^^Enfin voila, je pense que ça mérite de se faire connaitre car ça risque de bouleverser un peu voir beaucoup les créations de contenu artistique. Il existe des résultats complètement fou (et les miens sont pourtant très loin d'être les meilleurs) où toutes les images créés sont en plus totalement libre de droit.Toutes les créations réalisés par les utilisateurs avec l'IA sont publiques et peuvent être utilisées de tous (sauf dans le cas d'un abonnement entreprise coutant 600€ qui masque les créations générées).Pour voir les images de l'article en plus grand, voici les liens (car ça peut être vraiment être très détaillés si on le souhaite) :