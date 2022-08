Les niveau en Arène dans les JV, j'essaie de faire un peu original même si pas toujours évident. Voici donc un top 10 qui m'a fallu pas mal de temps à classer !10)- Dès le début du jeu, vous devrez prouver votre valeur aux citoyens de Spargus mais surtout à Damus, le chef des lieux. Des gladiateurs vous arriveront sur le coin de la tronche tandis que les plateformes saffaiseront dans la lave. Au total, ce sont 3 épreuves qui vous attendent dans l'arène au fil du jeu.9)- En voilà une course bien difficile ! Le circuit est quasi recouvert de boue et il faudra vous aider des tremplins pour pas finir ralentis par la boue. En plus de ça, la musique est génial et le circuit super fun à parcourir !- Un royaume annexe au jeu. Des épreuves de plus en plus hard jusqu'au sommet de la montagne, le tout dans un décors de lave. Atteindre le sommet ne sera pas chose aisée, ni même vaincre la Valkyrie une fois arrivée en haut. Et pour ceux qui en veulent encore plus, les épreuves impossible sont disponibles une fois la Valkyrie vaincu, de quoi y passer un sacré bout de temps !7)- Dans AC Origins, vous aurez l'occasion de découvrir ces deux arènes, la première obligatoire pour le scénario et la seconde optionnelle. En plus de Défi classique à savoir tuer un nombre d'ennemis, vous aurez également affaire à des boss inédit, dont certains m'ont bien pris le chou., coucou le Hoplite par ex. Une fois l'adversaire vaincu, vous pouvez soit l'achever sans aucune pitié soit lui laisser la vie sauve, en bon Medjay que vous êtes, à vous de choisir !6)- Un mode optionnel et multijoueur bien que ça peut aussi se jouer en solo. J'y ai passé des heures en jouant avec mon frère en tentant d'aller le plus loin possible. Et c'est franchement pas évident vu la difficulté du bordel, surtout quand on incarne un Jedi et qu'on est obligé d'aller au CAC. Ça va un peu mieux avec les Stormtrooper ou Chewbacca par exemple.Je me souviens encore de la voix of (première vague d'assaut) et ainsi de suite. Au début on affronte de simple mouche, pour ensuite faire place à des Droides et enfin Droide plus résistants jusqu'à carrément affronter des Droïdes araignées, et en général on crevait à ce moment là...5)- Un niveau un peu particulier puisqu'il s'agit uniquement d'un combat de boss. Mais quel combat ! Sûrement l'un des plus difficiles du jeu, avec le combat final. Reflux est le chef des Knaaren et un monstre imposant, il dispose de plein d'attaques de feu avec son bâton, et la musique est vraiment cool. Impossible de le blessé sans le Pulvéropoing, la tenue rouge de Rayman qui transforme ses poings en métal. Un combat intense mais vraiment fun !4)- Encore un jeu de course mais je pouvais pas ne pas la mettre celle ci. Une course plutôt longue, d'ailleurs elle n'a que deux tours. Dommage que la musique soit la même que le Stade Waluigi mais bon... Je me souviens de l'incroyable tournant où si tu te fais shooter là dedans, tu perds toute accélération, et bon courage après pour reprendre de la vitesse. Bref, une course absolument géniale !3)- Un niveau optionnel génial ! Le CDF est une Arène déjà assez bien planquée, que j'ai trouvé un peu par hasard d'ailleurs. Elle permet de se fritter avec un bon paquet d'ennemi par vague, de plus en plus difficile avec à chaque fois un boss à la fin. Si le début c'est plutôt tranquille, je peux vous assurer qu'a la fin, c'est pas la même béchamel. De plus, l'arène change avec apparition de piques etc.. De quoi déstabiliser le joueur. C'est pas aussi difficile que la Panthéon des Dieux, mais c'est tout de même pas simple non plus !2)- Situé dans une région pluvieuse et maussade nommée Westcliff, vous ne pouvez pas manquer cette Arène car obligatoire pour l'aventure. La réussir n'est pas une chose très difficile, 6 manches seront nécessaire pour affronter le boss, de plus, des marchands feront leur apparition pour vous filez des potions. En revanche, réussir les 8 manches parfaites c'est une autre histoire, car vous devez pas du tout vous faire toucher mais cela vous permettra de choper des armes légendaires et qui font extrêmement mal à vos ennemis. Je me souviens encore des commentaires des présentateurs toujours très drôle. "Spectaculaire" ! Médiocre ! Ennuyeux etc... Un bon souvenir.1)- Bon, toute les arènes des jeux Ratchet sont vraiment bien mais ma préférée reste quand même celle du deux. Il vous faudra avoir des armes solides pour espérer l'emporter, et un bon paquet de vie aussi tant les arènes ne seront pas simple. Des boss optionnelle feront également leur apparition, je me souviens notamment d'une espèce d'araignée mécanique extrêmement casse bonbon... Et tout ça sous les commentaires délicieux et souvent drôle du présentateur ! Culte tout simplement !Voial, j'espère que ce top vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain top !