Tourne sur le frontend Launchbox pc-Project DB est un projet cross média que je couve et sur lequel je travail depuis 3 ans.A pars quelque proche. Personne ne l'a vus , il est particulièrement impressionnant , que ce soit sur la fluidité de menus, de l'esthétique.A Noter qu'on est pas sur un nombre de vue d'un nombre incalculable , on va à l'essentiel et puis on est pas sur une Ultima.Syncronisation labiale des png , je VEUX FAIRE parler les personnages dans les menusVegata si dessus est à la base une image fixe..Ca tremble encore un peu , mais je m'approche de la perfection...Du moins de ce que je voulais obtenir.-Vaste base de données de personnnages avec fiches détails consultable à tout moment et classés par alpha, tout les arts des personnage sont animée ( voir le gohan dans la video plus haut-Liens vers les jeux vidéo pour les lancée via la big box-Section anime ( la série classé par arcs ) passez d'un jeu à un épisode de la saga en 3 pression de boutons (des slots sont prevues pour chaque épisodes mais je ne fournis pas la série!)-Interface animée.1ére partie en novembre /décembreArc : Radditz / Vegeta/FreezerC'est une big box entiére et stand alone et il fallait bien ça pour un "lore" aussi conséquent!Et un dernier trailer de ma derniére grosse prod pour finir ce post: