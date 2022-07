Et voilà le résultat après 4 mois de boulot! Plus d'une dizaine de vues différentes du contenu qui déborde et j'espère pertinent j'ai intégré aussi des fonctionnalités originales ( comme jouer avec la carte du niveau animé qui apparaît en écran secondaire) bref pas fait les choses à moitié !Pour ceux qui n'aurait pas suivit :La collection Castlevania Ultima est une interface cross média que j'ai conçue de toutes pièces et gravitant autour du frontend launchbox elle tourne sur pc, elle est totalement dépourvue de jeux par respect pour les éditeurs mais vous pouvez l'intégrer à votre guise vos chemins (jeux dématérialisés, jeu steam etc pour tout lancé au même endroit) elle est bien sûr évolutif et j'ai intégré pas mal de bonus, section art, musique et fan made, Compendium et même un bestiaire ! A noter :Une section Présentation "collector physique viendra ce rajouter à l'ensemble des autres sections dés le mois prochain. Disponible cette semaine seulement sur mon patreon, elle sera par la suite partagé sur le groupe facebook "Castlevania official" et partout ou la démarche à été soutenue et ou on y a porté intérêt.