Malheureusement pour eux, la blague n'est pas passé et les internautes ont enchainé les retweet/réponses negatives (plus de 16 000) en leur rappelant leurs différents échecs en la matière ces dernières années, comme Battlefield 2042, Anthem ou encore Battlefront 2.Jacksepticeye, le YouTuber irlandais aux près de 30 millions d'abonnés a écrit : "Ils sont 10 mais ont pensé que ce tweet était une bonne idée."Les réponses négatives sont même venues des propres employés d'EA:- Vince Zampella, responsable de Respawn Entertainment d'EA (Titanfall, Jedi Fallen Order) a répondu avec un emoji main sur le visage, tandis que le directeur du design de Jedi: Survivor a simplement posté un clin d'œil.- L'écrivain de BioWare, Patrick Weekes, a ajouté : " Je repense à l’époque ou je travaillais jusqu'à minuit pendant une bonne partie de l'année pour aider à finir Mass Effect 2 ".- L'ancien concepteur de la série Dragon Age Sebastian Hanlon a quand a lui demandé au Community Manager gérant le compte Twitter d'EA de reflechir avant de poster ce genre de chose car il représente l'entreprise.- Mais la critique la plus médiatisée est venue de Zach Mumbach, qui fut auparavant producteur de jeux tels que Dead Space 2 et Dante’s Inferno chez Visceral Games fermé par EA en 2017."C'est l'entreprise qui a fermé mon studio et licencié environ 100 grands développeurs parce que nous faisions du jeu solo", a-t-il écrit dans un message retweeté plus d'un millier de fois."De plus, si vous réduisez les notes de jeu à une échelle de 10 points, la plupart des jeux EA obtiennent un solide 6 ou 7. Non pas parce que les développeurs sont mauvais, mais parce que la société les oblige à précipiter la sortie des jeux. La direction d'EA ne sait pas à quoi ressemble un '10' en termes de jeux vidéo."Évidement EA a ensuite fait marche arriere en disant que les jeux solo valait finalement un 11, mouais.