Square-Enix via le compte NieR sur Twitter a communiqué hier sur la résolution et framerate de NieR: Automata - The End of YoRHa Edition sur Nintendo Switch.- 1080p (sur TV, comme sur PS4).- 720p (en portable).- 30FPS quelque soit le mode.On attendra les premiers tests pour juger de la qualité, mais c'est du PlatinumGames qui n'a rien à prouver sur Nintendo Switch et pour rappel si le jeu avait aussi connu sur consoles et PC des soucis techniques ils ont été fixé via patch (et je ne doute pas d'une version PS5/XSX dédiées à l'avenir histoire de pousser le vice jusqu'au bout haha).La version Switch arrivera avec le DLC 3C3C1D119440927 inclus dans la cartouche ainsi que le DLC gratuit 6C2P4A118680823 à télécharger dès la sortie le 6 octobre qui ajoute de nouveaux skins exclusifs pour les 3 protagonistes ainsi que 2 skins Mama pour pods issue du jeu mobile NieR Re[in]carnation.