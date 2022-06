Bonjour a tous je me pose une question concernant les disques de jeux ps5 .



Avant la sortie de la console, Sony avait déclaré que les jeux pourrait être jouée sans avoir besoin d'une connexion Internet (en gros on ne bénéficie pas des patch mais les jeux sont tout de même jouable)



Mais voilà récemment deux jeux mon bloqué l'accès au début d'une zone dans le jeu me disant que l'installation n'était pas fini et que je ne pourrai pas avancer tant que l'installation n'était pas complète .(je précise que ce sont des jeux ps5 sur support cd) .



Je pensais tout bêtement qu'il s'agissait de la copie des données du disque ps5 vers le DD de ma console.



Les deux jeux en question sont Tales of arise et Lost jugement.

Pour ce dernier lorsque j'y ai joué j'avais un souci avec mon opérateur du coup aucune connexion et impossible de jouer au jeu que je possède en version physique sans connexion.



Perso je trouve que c'est une aberration et ça me donne même plus envie d'acheter des jeux ps5 .



Je voudrais savoir si parmi vous ce genre de choses vous ai déjà arrivé ? Un détail m'a peut-être échappé. Est-ce que cela concerne tout les jeux ps5 ou juste certains ? Si oui lesquels ?



Je voulais m'acheter horizon 2 pour cet été mais si le disque ne contient rien cela risque d'être déterminant dans mon achat.