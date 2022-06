Bonjour, ya quelques jours j'ai enfin découvert God of War, j'en suis pas très loin dans le jeu, mais j'ai quand même asse avancé pour donner un premier avis. Alors, le titre peut paraître un peu abusé car oui, j'aime beaucoup le jeu, et j'ai très hâte de le continuer MAIS car oui il ya un MAIS...



J'ai du mal à m'y retrouver... Je trouve que ça a beaucoup trop changer par rapport au anciens, je veux pas faire mon vieux con en mode "c'était mieux avant" mais je trouve que cette formule "Last of Us" car oui ça m'y fait beaucoup pensé ne passe pas avec tous les jeux Sony en tout cas pas totalement...



J'ai du mal à retrouver l'ADN de ce qu'est God of War, cette arbre de compétence et ses pièces d'armures à choper ou autre talisman me déboussole, voir Kratos se faire retamer par deux loups des neiges ça la fout mal, je trouve que les ennemis sont des véritables sac à PV, les combats sont bien mais je les trouve moins spectaculaire que les anciens, ou Kratos defoncer du streumon par paquet de 10...



Là, deux ennemis Draugr avec épée et bouclier et je suis déjà en sueur... (j'exagère un peu mais bon) je trouve Kratos plus aussi puissant qu'il l'était avant, j'ai vraiment du mal à me trouver dans un God of War même si j'aime beaucoup le jeu.



Le gamin me tape un peu sur le système même si heureusement les devs ont garder le côté bourru et pas très agréable de Kratos ça c'est cool par contre. Les décors sont magnifiques là dessus ya rien à dire.



Bref, qu'on soit clair, j'aime malgré tout beaucoup le jeu et il est difficile de le juger dans sa globalité pour l'instant étant donné que j'en suis pas hyper loin, mais certaines choses me gênent un peu. J'adhère pas au concept à 100 % et c'est dommage, même les combats je les trouve pas super génial, en parti à cause des ennemis qui sont de vrai sac à PV (je joue au troisième niveau de difficulté sur 4) j'ai presque l'impression d'être dans Dark Souls tellement les combats sont chaud du coup mais voir Kratos se faire parfois martyriser par deux mobs à la con me fout mal x)



Mais voilà, ce n'est qu'un premier ressenti et je vais sûrement adorer le jeu par la suite et mon avis évoluera mais pour l'instant... je suis pas convaincu à 100 %, des autres du même avis que moi ?