Voici la seconde partie !- Une nouvelle licence de Sony, qui en plus d'être un jeu de plateforme, est aussi une merveille d'inventivité et de créations !- Suite de l'épisode DS, et cette fois ci jusqu'à 4 joueurs ! Un jeu qui a été parfait pour les fêtes de fin d'année !- Le retour du gorille et du sous titre Country après plus de 10 ans d'absence ! Un excellent jeu de plateforme à la difficulté ma foi assez élevée !- Au départ ce qui devait être un simple "indé" Ubisoft a finalement décidé d'en faire un vrai jeu complet ! Les graphismes sont magnifiques et le gameplay reste également excellent. Ça nous change des lapins...- Un jeu tout aussi magnifique que le précédent dans des décors enchanteurs !- La suite de l'épisode sur 3DS, plus fun et plus complet, bien que les niveaux sont un poil trop cours je trouve mais bon, pour compenser, il yen a vraiment une pelletées !- Suite de l'opus sur Wii, avec cette fois la possibilité de visiter les fonds marins !- Quelle claque à sa sortie, avec des graphismes absolument somptueux, le tout nappé de poésie !- Un petit jeu indé magnifique ou on incarne un garçon hibou dans des décors qui font s'émerveiller les amateurs de jeu old school tout en pixels !- Dernier opus 3D de Mario, le jeu lorgne du côté de 64 et de Sunshine en mettant en avant le côté exploration que la plate-forme bien que heureusement yen a quand même ! Toujours un gameplay absolument impeccable et des graphismes qui sont très joli, on sent même qu'on a passer un petit cap !- Magnifique jeu de plateforme 2D à la difficulté relevée !- Une suite bien plus complète que l'épisode de 2015 que était déjà pas mal en son genre ! Mais là, les possibilités sont démesurées, de quoi faire des niveaux totalement fou !- Plus de 20 ans après l'épisode Warped, Crash Bandicoot revient dans un tout nouveau jeu de plateforme qui n'a rien perdu en difficulté "old" school" dans des graphismes super jolis et des mondes très variés !- Suite du jeu de plateforme loufoque qui était sortit sur Xbox 360.Voilà, j'espère que ce top en deux parties vous aura plu ! Hésitez pas à me dire quels jeux vous, vous auriez mis ! A bientôt pour un prochain top et bon dimanche !