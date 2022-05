Pourquoi F-Zero a-t-il été abandonné ? Je dirais que, du moins pendant mon mandat, les développeurs de Nintendo étaient toujours en train d'expérimenter différents styles de jeu, toujours en train de réfléchir à la façon dont une expérience unique pourrait être appliquée, soit à une franchise existante, soit à la création d'une nouvelle franchise. Je parie que quelque part dans les centres de développement de Kyoto, un développeur s'amuse avec une idée qui pourrait être appliquée à F-Zero.



Ce n'est jamais une situation, du moins d'après mon expérience, où la société prend la décision consciente de ne pas continuer à soutenir la franchise X-Y-Z. Historiquement, cela n'a jamais fonctionné. Historiquement, cela n'a pas fonctionné de cette façon, pas quand j'étais là.

Reggie Fils-Aimé est actuellement en tourné pour vendre son livre "Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo", il communique beaucoup notamment sur ses coulisses chez Nintendo. Pour rappel était à la tête de Nintendo of America, filiale américaine de Nintendo, de 2006 jusqu'en 2019.Aujourd'hui voilà que le bougre donne son avis sur les raisons de l'absence de support sur la série F-Zero, pas vraiment une "série" du point de vu de Nintendo mais qui a quelques opus de la SNES à la GBA.Miyamoto disait en 2015 qu'un F-Zero verait le jour seulement si ce dernier avait une idée de gameplay derrière. Et rappelons que le studio japonais Vitei, proche de Nintendo durant l'ère 3DS, avait pitch un jeu F-Zero avec un nouveau moteur physique (à lire ici) , mais refoulé par l'éditeur. D'après Takaya Imamura, artiste sur jeux les F-Zero notamment et ayant quitté Nintendo en 2021, il est difficile pour Nintendo de revenir eux-même sur d'anciens concepts sans avoir une "grande idée" derrière. Et il est bon aussi de rappeler que "Cryterion aurait été approché par Nintendo pour un jeu F-Zero" est une fausse information.