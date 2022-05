Bonsoir, nouveau top et cette fois on va parler de véritable psychopathe dans les JV ! Qui n'ont aucune moral et tue et massacre pour le plaisir. Bien ouais, ya pas que les héros dans les jeux.10)- Josh était le frère de Beth et Anna, deux sœurs tuées au début du jeu en tombant dans le vide suite à une mauvaise blague de la bande. Ces événements traumatisèrent le jeune garçon, qui n'aller pas en rester là.Plus tard, il invite de nouveaux ses amis à passer les vacances dans son chalet. Mais les événements vont prendre une autre tournure quand ses amis vont s'apercevoir qu'ils sont poursuivis par un homme masqué n'hésitant pas à "jouer" avec eux dans des pièges sordide.Il sera révélé plus tard qu'il s'agissait de Josh. Le garçon avait déjà des problèmes mentaux avant cet événement car comme montrer dans le jeu, il allait voir un psy régulièrement.9)- Vu son surnom, on a clairement pas affaire à un enfant de cœur. Cet homme est recherché par Geralt à Novigrad alors qu'il est sur la piste de Ciri.Dans son repère, il y verra de nombreuse femmes dénudées et mutiler, signe qu'elles ont dû passer un sale quart d'heure entre les mains de ce sale type. D'ailleurs, Geralt lui en colle de belles bien méritées ! Vous avez également possibilité de tuer ce sale chien ou le laisser en vie. Personnellement, je l'ai buté x)8 )- Ellie fera la rencontre de David dans le Chapitre se déroulant en hiver. Au demeurant un homme gentil, Ellie s'appercevra vite que cet homme cache étrangement bien son jeu.Il se révèlera plus tard être à la tête d'un groupe de cannibal, et d'avoir une obsession particulièrement malsaine pour Ellie... Celle ci finira par le tuer avant que David tente de... la violée ?Ces événements traumatisèrent Ellie pendant un bon bout de temps, quasi muette dans le dernier chapitre du jeu.7)- Uniquement dans le DLC Whistleblower, Eddie Gluskin ou encore le "marié" à toujours rêver d'avoir une femme, et il fit enfermé à vie dans l'asile pour violence et meurtre de femme. Il finit par capturer le héros (me rappel plus de son nom) et essaie de faire de lui "sa femme"Il tentera de vous couper les bijoux de famille sur sa table de torture, heureusement vous vous en sortirez. Il finira par mourir empaler et rejoindra les nombreux cadavres pendus au plafond...6)- On ignore son nom, tout ce que l'on sait, c'est que ce psychopathe sans foi ni loi n'a aucun intérêt pour la vie humaine et n'hésitera pas à massacrer de pauvres innocent dans sa ville avec des armes à feu.Le jeu a subit de nombreuses polémiques sur la violence et le fait de tuer des civils à tel point qu'il a été interdit dans plusieurs pays.5)- Frère de Zoé Baker et fils de Marguerite et Jack. Lucas a toujours été un psychopathe dans l'âme. Dans un document du jeu, il est dit de lui qu'il a laisser mourir de faim et de soif un camarade de classe qui le harceler à l'école en l'enfermant dans son grenier.Durant les événements de RE7, il essaiera de tuer Ethan à plusieurs reprises, et notamment dans son jeu sadique du gâteau d'anniversaire. On retrouve d'ailleurs le cadavre calciné de Clancy sur une chaise...Dans le DLC, il jouera également le rôle de "l'hôte" pour un jeu de Black Jack sadique et "selon ses règles" n'hésitant pas à torturer en sectionnant des doigts et en électrisant.Ce malade se fera tuer dans le DLC avec Chris. Décidément, cette famille Baker est vraiment maudite...4)- Souvent représenté dans les meilleurs méchants de JV. Vaas en a marqué plus d'un, il faut dire que l'acteur qu'il lincarne, Michael Mando fait des merveilles ! Vaas est à la tête d'une groupe de pirate et est responsable de la mort du frère de Jason et de l'enlèvement de ses amis.C'est un psychopathe qui tue et torture pour le plaisir, n'hésitant pas à essayer de tuer Jason à mainte reprise. Ces nombreuses crise de nerf en font un personnage imprévisible et instable, il est également le frère de Citra, la cheffe des Rakyat.Il finira tuer par Jason de plusieurs coups de couteau. Il est intéressant de noter que le jeu n'hésite pas à nous "faire comprendre" que Vaas est bien plus proche du héros qu'on ne pourrait le croire. Il est aussi l'auteur de la phrase mythique. "Did I ever tell you the definition on insanity ?"3)- Ruvik est l'antagoniste principal du jeu. Tout le jeu se déroule dans l'esprit et le subconscient de ce psychopathe.Le Chapitre 9 du jeu nous permettra d'en apprendre bien plus sur lui, il est dit par exemple qu'il passe les journées enfermés dans sa chambre et à faire des expériences étranges sur les animaux.Ses parents, étant très inquiet de sa santé mentale, font venir un médecin pour tenter de lui venir en aide. En vain...Ce médecin porte un intérêt très particulier à Ruvik, notamment sur son "projet".A la mort de sa sœur dans un incendie, seule personne a qui Ruvik était réellement proche. Il finira par tuer ses parents et enfermer dans l'asile de Beacon.Il tortura et malmenera Sebastian tout le long en essayant de penétrer dans sa tête et créra le monde cauchemardesque du Stem.On ignore ce qu'il advient de lui par la suite, vu la fin de Evil Within 2, il semblerait qu'il soit toujours en vie...2)- L'un des 3 perso jouable de GTA 5, Trevor est spécialisé dans l'aviation, il aurait dû faire partie de l'armée de l'air mais fut recaler a cause de son comportement jugé instable.Il vit au fond du désert dans une caravane pourrie et sale. Trevor n'a également de cesse de s'attirer des ennuis et est souvent là au mauvais moment. Il n'a aucune limite et n'hésitera pas à tuer pour parvenir à ses fins, il trucidera d'ailleurs un couple car il voulait pas quitter leur appartement.Trevor est le meilleur ami de Michael bien que ce dernier fait tout son possible pour l'éviter. Il est incarner par Steven Ogg qui joue "Simon" dans The Walking Dead entre autre...1)- Déjà meilleurs méchants du cinéma et de l'histoire (à mon sens) Le Joker est également incroyable dans les Batman Arkham !Dans Origins, c'est lui qui sera responsable du chaos dans Gotham et de la prime sur la tête du Chevalier Noir. Il s'échappera de l'asile d'Arkham et tuera de nombreuses personnes. Il finira ses jours à Arkham City, la ville prison, mort à cause de l'injection de Titan sur l'île D'Arkham, bien que Batman a dit qu'il l'aurait sauvé.Il hantera Batman même après sa mort dans Arkham Knight, le pauvre Chevalier Noir voyant sans cesse des apparitions de son ancien ennemi.Le Joker est totalement imprévisible, et bien que bien moins fort que Batman, il est néanmoins très intelligent et n'a absolument aucune limite. Tout pour semer le chaos, n'hésitant même pas à sacrifier ses hommes pour son propre plaisir. Même sa fiancée, Harley, il la prend pour une débile... Plus machiavélique tu meurs !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu ! Quels sont les psychopathes dans les jeux qui vous ont marqué vous ? A bientôt pour un prochain top!