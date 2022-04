Elle arrive !La" Castlevania Ultima Collection" tournant sur Launchbox pc , est une enveloppe graphique vous permettant de lancer tout les jeux de la saga , dans une ambiance au top !Elle est complétement dénué de jeux... :°Il n'y a que mon travail. Libre à vous de rajouter vos chemins, vos jeux steam ou autres. Et ce ne serais pas un vrai collection sans valeurs ajoutée donc sont prévues des sections bonus en pagaille ...Avec un Bestiaire completUne section Library : Tout l'art de castlevania via des artwork, vidéoCrypt et fan made : Avec en démo les projets avortés ( résurrection sur Dreamcast ) et un tripotée de fan made ( les meilleurs )Symphony of games : Les différents morceaux présents dans la collection , l'occasion de mettre en lumiére les musicos qui ont participé aux projets!Et une section de présentation des plus beau collector physiqueMy Patreon : https://www.patreon.com/padcinematic_...Castlevania Officiel Facebook :https://www.facebook.com/groups/Castl...Un seconde vidéo dans le feu de l'action :