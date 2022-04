Bonjour tout le monde, pour les malheureux qui ne nous connaissent pas encore, soit les 99% d'entre vous, on est unouvert depuis cet été avec une petite équipe de passionnés.On sera d'ailleurs à la Gamescom cette année et on ne manquera pas de produire pas mal de contenus comme on l'a toujours fait par le passé pour d'autres sites ! ^^Pour découvrir notre site MaG, c'est par ici que ça se passe ! ^^On grandit doucement mais sûrement avec un public et une équipe en bonne progression. Si la partie ciné est désormais à plein régime, on aimerait qu'il en soit de même pour la rubrique JV.Du coup on publie cette petite annonce pour. On recherche quelqu'un. Il faudrait un rédacteur. Ou ouvert à des podcasts vidéo.Bénévolat oblige, on fait notre possible pour répondre aux demandes de jeux quand c'est possible ou en partageant nos biblis si la personne est motivée bien entendu.Vous pouvez écrire sur ce qui vous plaît sur l'actualité de préférence, mais aussi sur le retrogaming par exemple.Toute l'équipe est présentée ici (on est actuellement 6 contributeurs réguliers), chacun avec son style et ses thèmes de prédilection. Cela va aussi bien du kung-fu au film de genre. Du blockbuster au ciné indé. D'un bon vieux Doom ou God of War sanguinolent à des pépites indés.Toutes nos critiques JV sont accessibles ici pour vous donner une idée de ce qu'on attend sur le fond et la forme, même si chacun a son propre style évidemment.Pour ceux qui préfèrent les formats vidéo, allez jeter un oeil à notre jeuneoù vous retrouverez pas mal d'interviews déjà et quelques critiques vidéo et podcast, principalement de ciné pour le moment comme la Gamescom était en berne avec le Covid...EtVous pouvez nous suivre sur Twitter également :Ou Facebook pour les vieilles branches ! ^^Pour les motivés, contactez moi en commentaire ou en MP de préférence[/g]. Pour les autres,ou parmi vos potes pour nous filer un petit coup de main. Merci d'avance ! Et à bientôt sur MaG j'espère ! ^^Quelques vidéos en vrac :