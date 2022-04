un magasin en france vend une borne d'arcade !300 jeux inclus de base. Ecran 24" HD. Connection Wi-Fi et Bluetooth.Stick + 6 boutons x 2 / Spinner-pad (Flippers) x2 / Trackball.Liste des jeux :https://www.electrodepot.fr/media/wysiwyg/page/odr/pdf/fr/O973116.pdfCette borne est fournie avec 300 jeux mais vous pouvez ajoutez vos propres jeux via clé USB grâce aux connecteurs HDMI/USB qui sont situés sur le panneau de commande.Par contre le prix 998 euros .mais bon certain achéte de vieux flippers 80's /90's .