Yo,Je poste depuis quelques temps des articles qui redirigent vers des vidéos qu'on fait avec un pote, et une fois encore, je réitère avec un jeu sorti récemment ce mois-ci sur XBOX. Une image vaut mille mots, et du gameplay, c'est pareil.Pour la faire courte, Century, c'est du combat aérien de dragon en team de 3 à 6, en passant par le classique Deathmatch, une variante du Capture du Drapeau avec le mode Raid, ou comme présenté dans la vidéo, les modes de jeu Pillage en première partie, et Survie en 2ème partie, en passant 7 petites minutes sur ce que propose le jeu en terme de contenu cosmétique, système de progression et classes proposées dans le jeu.C'est très fun, super dynamique et nerveux, les manches sont courtes et permettent d'être au taquet en permanence parce que oui, les parties sont plutôt courtes et il faut être efficace en peu de temps. C'est free-to-play, c'est dispo' sur PC et XBOX, plus tard sur Playstation, et franchement, c'est très très bon !