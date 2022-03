1 [NSW] Triangle Strategy (Square Enix, 03/04/22) – 86,298 (New)

2 [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 73,399 (New)

3 [PS4] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 64,565 (New)

4 [PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 55,310 (243,800)

5 [NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 50,481 (2,120,030)

6 [PS5] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 14,746 (104,763)

7 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 14,339 (4,470,426)

8 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 11,399 (4,794,715)

9 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 9,957 (895,966)

10 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 9,474 (2,542,200)

11 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,731 (7,203,043)

12 [PS4] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 5,800 (65,744)

13 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 5,562 (3,092,632)

14 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 5,553 (2,612,927)

15 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,515 (1,970,046)

16 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 4,533 (2,519,942)

17 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4,466 (940,834)

18 [NSW] Touken Ranbu Warriors (DMM Games, 02/17/22) – 4,375 (127,265)

19 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3,822 (4,042,655)

20 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 3,275 (4,319,796)

21 [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 3,128 (259,720)

22 [NSW] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (Koei Tecmo Games, 02/24/22) – 2,910 (21,822)

23 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 2,896 (1,027,366)

24 [PS4] Babylon’s Fall (Square Enix, 03/03/22) – 2,885 (New)

25 [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 2,661 (51,023)

26 [PS4] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (Koei Tecmo Games, 02/24/22) – 2,296 (24,400)

27 [PS5] Babylon’s Fall (Square Enix, 03/03/22) – 2,224 (New)

28 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,093 (1,165,490)

29 [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 1,967 (243,764)

30 [NSW] Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 (FuRyu, 03/04/22) – 1,965 (New)



Outre la qualité douteuse du titre, on applaudira le suicide de Square Enix en sortant Babylone's Fall pendant la même période que Elden Ring.

Square n'y croyait plus et a donc simplement envoyé son jeu au suicide.



On pourrait faire un parallèle dans une moindre mesure avec Doraemon qui devient donc un total bide en sortant durant la période du tsunami Pokemon Arceus



On appréciera la première place de Triangle Strategy malgré un score moindre comparé à Octopath Travellers.



GT7 réalise un lancement plutôt léger compte tenu de l'aura de la série sans doute handicapé aussi par le parc de PS5. Les joueurs avides de performance technique auront privilégier la version PS5 qui réalise un meilleur score que la version PS4, c'était juste à noter.