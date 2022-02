Digital Foundry a sorti sa video d'analyse de la version PC de Elden Ring et il parle aussi un peu de la version PS5 :■ Pas de d'option pour la vsync■ 60 FPS maximum■ Comparaison avec la version PS5 :-Les ombres scintillent pas mal sur PS5-PC Max = PS5 mode qualité-Motion Blur non présent sur le mode performance- Pour le reste la version PS5 est majoritairement en high en terme de settings comme l'herbe, l'AO, GI ect...-Il n'y a quasiment pas de différences entre high/maximum■ Tous ce qui touche au Shader dans le jeu semble cassé■ Il n'y a pas de moyens d'obtenir des performances optimales à cause des problèmes de suttering qui sont causé par DX12 et qui ne pourront donc pas être fixé par des drivers et ces problèmes ne pourront donc être corrigé que par From Software■ N'importe quoi dans le jeu que ça soit les animations, les effets ou les ennemis causent du sutter■ Toute nouvelle mise à jour amène du stutter car les shaders doivent-êre recompilé■ Les chargements causent aussi du stutter■ Le stutter peut se produire à n'importe quel moment dans le jeu■ Sur les cuts de caméra eux-aussi apportent du stutter sur PC■ Qu'importe que vous aillez un PC haut de gamme ou que vous jouez en low, il n'y aucun moyen d'éviter le stuttering■ VRR ne régle pas le problème de stuttering■En l'état actuel Digital Foundry ne peut pas recommander la version PC du jeu.