Vidéos Diverses

14 Février

Waterfall City – BADROBO82





Model Train Builder - Prinz_Laser





Monster Bash - Jimmy_Cultist_





Davy Jones Sculpt - APE_MONKEY_BOY21





Trip's Voyage - Eupholace





Button Town - viinssouille





Cambodia: The Khmer Empire - spiktikus





Hogwarts Castle | Immersive Experience - jedimaster369





Route Finder - Mountain Rescue - IansaneArtist





Triangle is sentient - ItsMeJuvy





The Finalist - Paulo-Lameiras





The Crystal Guardian - SakkusMind





Frontier - sanderobros





Slice - ManChickenTurtle





HYPERCYCLE ARENA 2.3 - AgentWombatUK





Conclusion

article de l'année dernière

Bad Robo est déjà connu pour ses créations au rendu photoréaliste. Et un de ses récents chefs-d’œuvre étant ce paysage fantasy avec une cascade presque plus vraie que nature en arrière-plan.Ici on peut modeler à l'envie le parcours ferroviaire d'un train ainsi que la typologie du lieu en y ajoutant des reliefs, arbres, habitations et etc. Ça change des maquettes à assembler soi-même.Jeu de combat en 2D où l'on y incarne d'immenses créatures prêtes à en découdre et à faire trembler le sol.Une reproduction quasi parfaite en 3D du faciès de ce cher Davy Jones. Avec un rendu et un souci du détail qui feraient presque oublier que ça vient de Dreams.Jeu de plateforme / aventure en 3D mignon comme tout me rappelant les belles heures du genre avec les Banjo en tête.Jeu de plateforme 2D au concept simple comme bonjour mais diablement efficace. Le but étant de progresser dans le niveau en appuyant sur les boutons de la manette PS (bien représentés dans le décor) au bon moment.Voyage en un unique plan séquence au cœur d'un Empire Kmer modélisé avec brio.Si vous aviez toujours rêvé de visiter le Château de Poudlard, c'est aussi possible dans Dreams.Ici on sauve des vies en montagne tout en profitant de la vue imprenable sur un massif à la distance d'affichage vertigineuse.Jeu de réflexion à la direction artistique épurée et surtout très "triangulaire" qui a l'air de vouloir faire creuser les méninges.Jeu de plateforme 2D à l'ancienne avec un style pixel-art très plaisant à voir.Jeu d'aventure et puzzle qui par certains aspects me rappelle fortement Kena Bridge of Spirits. Chose probablement voulue et qui n'est pas pour me déplaire.Probablement un des jeux de courses les plus impressionnants qu'il m'ait été donné de voir sur Dreams. L'aura des Forza Horizon est présente.Jeu de plateforme 2D aux faux airs de Super Meat Bot où il faudra progresser (ou devrais-je dire "trancher") habilement à travers de multiples niveaux à la difficulté croissante.Et pour finir, un de mes coups de cœur avec cette transposition de l'univers et du style artistique de TRON dans Dreams.